XGS : le ''Project Maverick'' de People Can Fly tend vers le vaguement RPG

En juin dernier, les polonais de People Can Fly confirmaient l'existence du «» pour le compte des Xbox Game Studios, mais c'est seulement aujourd'hui que de nouvelles offres d'emploi indiquent spécifiquement le terme « RPG », devenu certes très vague dans le jargon moderne et pouvant tout à fait spécifier un jeu d'action avec trois gouttes d'xp. Genre au hasard, de ce même développeur.People Can Fly ayant également sur son CV un certain, on peut tout à fait imaginer un nouveau spin-off de cette franchise devenue bien silencieuse (avec de l'xp donc), mais vu les dernières habitudes de Microsoft, parions plutôt sur une nouvelle IP.