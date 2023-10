Bobby Kotick sous-entend à nouveau un retour prochain de la franchise Guitar Hero Bobby Kotick sous-entend à nouveau un retour prochain de la franchise Guitar Hero

Il n'y a pas de fumée sans feu, et il faut avouer que les flammes de Guitar Hero semble émerger depuis quelques temps, et à chaque fois par l'intermédiaire de l'actuel PDG d'Activision Bobby Kotick.



Dans une nouvelle réunion aux propos rapportés par Windows Central, effectuée auprès des employés à l'approche de la signature finale d'acquisition, Kotick a fait un point de la situation software, vantant les mérites de Microsoft dans le domaine R&D, ajoutant que « La réémergence de Guitar Hero et d'autres choses ne seraient pas possible sans ces ressources [ndlr : il parle aussi de l'IA], et vous le savez, les possibilités infinies de l'avenir sont très excitantes. »



Kotick avait déjà déclaré plus tôt cette année qu'un nouveau Guitar Hero pourrait être créé avec l'apport de l'IA (pour une création infinie de musiques ?), et disait déjà début 2022 qu'avec le rachat par Microsoft, il aimerait voir le retour de franchise ainsi qu'une résurrection de Skylanders. Pour ce dernier, on y croit beaucoup moins, encore plus de la part d'un constructeur qui fait tanguer la barque vers le tout numérique.