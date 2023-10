Tekken 8 : vers un retour du mode Tekken Force ? Tekken 8 : vers un retour du mode Tekken Force ?

Encore du Bandai Namco qui pour ce qui concerne Tekken 8 semble nous avoir caché une petite friandise : en plus des modes habituels (et le Tekken Bowl !), nous devrions avoir droit au grand retour du mode Tekken Force dans une formule qui, vu les premiers visuels leakés, tend étrangement vers le Musô light mais pourquoi pas.



Cela restera toujours du contenu en plus pour bien garnir le solo en vue du lancement prévu courant janvier 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.