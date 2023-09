Square Enix a réussi à écouler 3 millions de Final Fantasy Pixel Remaster(s)

Il faut croire que la chaleur (ou la pluie selon les jours) de l'été a conduit un beau paquet de joueurs à se tourner vers l'un des fondamentaux du J-RPG : Square Enix annonce que depuis mai, la sagas'est écoulé à 1 million d'unités supplémentaires, soit 3 millions au total depuis son lancement.Encore une fois, 3 millions répartis en 6 épisodes, et on ignore si la vente d'une compile sur le Square Enix Store compte pour 6. Bref, le succès est bien présent, et on comprend pourquoi l'idée a posé sur la table « diverses idées » pour plus tard.