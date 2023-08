[LEAK] Une date de sortie pour Tekken 8 [LEAK] Une date de sortie pour Tekken 8

Ce ne sera pas la surprise du siècle, et il semble effectivement que le titre majeur de Bandai Namco pour le Q1 2024 sera bien Tekken 8 dont la date de sortie vient de leaker via des sources fiables : ce sera pour le 26 janvier 2024.



Il est fort probable que cela sera officialisé ce soir pendant la conférence d'ouverture de la GamesCom où la présence du dit-titre est déjà confirmé, et comme on n'a pas grand-chose de plus à dire pour le moment, on se permet de rappeler que l'éditeur a trois autres grosses attentes dans les cartons dont on attend des nouvelles :



- Extension de Elden Ring

- Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi

- Ace Combat 8