Resident Evil Village passe les 8 millions Resident Evil Village passe les 8 millions

Capcom nous signale en coup de vent que son Resident Evil Village a dépassé les 8 millions d'unités écoulées à la date arrêtée du 31 mai, ce qui reste une excellente performance mais traduit néanmoins un fort ralentissement (100.000 unités de plus depuis le 31 mars dernier).



A titre de comparaison, Resident Evil 3 Remake dont on pointait le très mauvais départ (le confinement n'a pas aidé non plus) a depuis progressé vers les 7 millions grâce aux promos, tandis que Resident Evil VII et Resident Evil 2 Remake sont tous deux dans les 12 millions.



Une chute de 33 %, ce n'est pas non plus la catastrophe mais on comprend pourquoi Capcom a précipité la fin de « l'ère Ethan » pour de nouveau préparer l'avenir de la franchise à du neuf.