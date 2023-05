Like a Dragon prend RDV le 16 juin

Le mois de juin sera bien riche en actualité et c'est apparemment sans avoir la volonté de passer par un event tiers (Xbox Showcase ou Summer Game Fest) que la team Yakuza déclare préparer son propre show, précisément le 16 juin, en prenant en compte le décalage horaire (5h00 du matin chez nous).Pas d'indice particulier mais il n'y a même pas besoin d'attendre d'annonces de nouveaux jeux vu que l'équipe a déjà deux plats sur le feu :, et, épisode de type action (temps réel donc) qui fera lien entre les épisodes 6 et 8 d'un point de vue de Kiryu.Aux dernières nouvelles,sortira cette année, tandis quese fera attendre jusqu'en 2024.