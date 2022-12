Charts UK : NFS Unbound dans les cordes Charts UK : NFS Unbound dans les cordes

Nouvelle semaine et nouveau rapport UK qui vient attester d'un lancement plutôt réussi pour The Callisto Protocol, pas éloigné d'une licence bien établie comme Dying Light 2 et supérieur à ceux de Saints Row et Gotham Knights. De quoi donner de beaux encouragements pour l'équipe de Striking Distance malgré des critiques mitigées.



En revanche, et en tout cas sur le plan purement physique, c'est un totale catastrophe pour Need for Speed Unbound qui démarre comme un petit jeu à la 17e place (on parle quand même de la 10e licence la plus vendue au Royaume-Uni), en chute de 64 % par rapport à Need for Speed : Heat, lui-même loin des beaux jours de la franchise.



Notons enfin que Marvel's Midnight Suns se contente lui de la 26e place en prenant néanmoins en compte que la cible première est sur PC, un marché purement numérique.



1. FIFA 23 (=)

2. COD Modern Warfare 2 (=)

3. God of War Ragnarok (+2)

4. Mario Kart 8 Deluxe (=)

5. Pokémon Violet (-1)

6. The Callisto Protocol (NEW)

7. Pokémon Écarlate (-1)

8. Nintendo Switch Sports (=)

9. Sonic Frontiers (-2)

10. Animal Crossing : New Horizons (+5)