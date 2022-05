Cinéma : Uncharted dépasse les 400 millions de dollars en recettes (mondial) Cinéma : Uncharted dépasse les 400 millions de dollars en recettes (mondial)

Encore disponible dans certaines salles à travers le monde, le film Uncharted a pu gratter quelques entrées supplémentaires et vient donc de dépasser les 400 millions de dollars de recettes, plus précisément 400,7 millions.



Impossible désormais de lui faire atteindre le podium mais l'adaptation n'a aucunement à démériter avec son statut de 4e plus grand succès de l'histoire du cinéma pour un film venu de l'univers JV, avec néanmoins le risque de voir Sonic 2 lui filer devant sur la longueur (ce dernier n'est même pas encore sorti au Japon).



Classement des recettes :



1) Warcraft : 439 millions de dollars (dont la moitié en Chine)

2) Pokémon : Détective Pikachu : 433 millions

3) Rampage : 428 millions

4) Uncharted : 400 millions

5) Angry Birds : 352 millions

6) Prince of Persia : Les Sables du Temps : 336 millions

7) Sonic 2 : 331 millions