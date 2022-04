[Rumeur] Ubisoft plancherait sur un nouveau TPS multi aux relents Battle Royale [Rumeur] Ubisoft plancherait sur un nouveau TPS multi aux relents Battle Royale

Selon Tom Henderson, toujours aussi bavard, Ubisoft travaillerait actuellement sur un nouveau TPS au nom de code Pathfinder, qui selon certaines sources serait développées à partir des cendres encore fumantes du Battle Royale Hyper Scape, assassiné il y a quelques semaines.



On parle d'un design encore plus cartoon, pour un concept évidemment multi où plusieurs équipes de 4 joueurs devront se frayer un chemin de l'extrémité vers le centre de la carte pour en combattre le boss principal, avec au moins gigantesques murs de protection façon Attack on Titan dont l'accès (telle ou telle porte verrouillée) changera à chaque partie. L'IA sera là pour vous barrer le chemin, vous permettant de grimper en niveau en butant tout ce qui bouge, tout en prenant garde aux équipes adverses.



On patiente jusqu'à l'annonce officielle de ce titre signé Ubisoft Montréal...