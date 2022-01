[Rumeur] Firesprite remplacerait bien Lucid Games aux commandes du reboot de Twisted Metal [Rumeur] Firesprite remplacerait bien Lucid Games aux commandes du reboot de Twisted Metal

En annonçant selon les sources qu'un first-party européen remplacerait Lucid Games pour le reboot de Twisted Metal sur PlayStation 5, la plupart ont misé naturellement sur Firesprite et devinez quoi ? Ce serait exactement ça, du moins toujours selon VGC qui a l'oeil sur le sujet.



Récemment intégré aux PlayStation Studios, Firesprite a déjà officiellement sur le feu Horizon : Call of the Mountain, spin-off destiné exclusivement au PlayStation VR2, et devrait donc avoir une deuxième team pour ce retour de Twisted Metal, vraisemblablement réalisé par Matt Southern, ancien d'Evolution (il fut notamment derrière MotorStorm Apocalypse).