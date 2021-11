Pour Frontier, Jurassic World Evolution 2 démarre avec des ventes inférieures aux objectifs

Préférant considérer que la faute revient à une période de sorties trop chargée qu'au fait qu'il fallait peut-être éviter de tirer sur la corde en sortant une suite trop rapide, Frontier Developments reconnaît dans tous les cas que les ventes desont inférieures aux attentes, du moins sur PC puisque les choses semblent s'être déroulées plus ou moins comme prévues coté PlayStation/Xbox.On parle quand même d'un demi-million de joueurs sur 2 semaines (pas de chiffres de ventes) et plusieurs centaines de milliers d'enregistrements dans la liste de souhait Steam, montrant que beaucoup attendent juste une baisse de prix, mais Frontier tente de sauver les meubles en croyant au potentiel sur la longueur et une relance grâce à la sortie du nouveau film en juin 2022, mais évite de se faire trop d'illusions en baissant d'un tiers ses prévisions de CA pour l'année fiscale en cours.Le développeur/éditeur compte néanmoins se refaire avec un pur jeu de gestion sur lal'année prochaine, puis un STRen 2023.