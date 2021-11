Jeff Grubb : le Star Wars de Quantic Dream prendrait place durant la Haute République Jeff Grubb : le Star Wars de Quantic Dream prendrait place durant la Haute République

Encore non officialisé par le concerné ou Disney, le nouveau projet Star Wars par Quantic Dream vient de recevoir de premières informations grâce au toujours aussi bavard Jeff Gruff, permettant donc d'apprendre que le cadre choisi pour celui qui est nommé Star Wars Eclipse (probable nom de code) sera celui de la Haute République, déjà largement exploité par les produits dérivés, et qui pour ceux qui l'ignorent se situe environ 200 ans avant les débuts de la saga Skywalker.



Considéré comme un jeu d'action plus « traditionnel » que les habitudes de Quantic Dream (là encore selon les rumeurs), le titre pourrait bien être dévoilé avant la toute fin d'année, donc autant dire potentiellement durant les Game Awards de début décembre.