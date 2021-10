Project Belfry : les premières infos (Jeff Grubb) Project Belfry : les premières infos (Jeff Grubb)

Il y a quelques jours, Jez Corden de Windows Central évoquait un certain Project Belfry, un projet Xbox Game Studios dont on ignore d'ailleurs l'auteur (certains misent sur Compulsion Games, d'autres sur un partenariat financé) et à défaut de répondre à cette question, le très bavard Jeff Grubb nous en livre quelques premières informations intéressantes :



- Similaire à Dragon's Crown

- Donc un jeu d'action à gameplay 2D

- Style artistique rappelant « Princesse Mononoke »

- Énormément d'environnement avec un beffroi qui servira de base

- On pourra établir des colonies à travers le monde pour y récolter des ressources



Et c'est tout pour l'instant.