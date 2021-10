Tencent devient actionnaire majoritaire de Bloober Team et ses trois chantiers Tencent devient actionnaire majoritaire de Bloober Team et ses trois chantiers

Bloober Team gagne en puissance et a continué de susciter l'intérêt des chinois de Tencent qui ont lâché quelques billets supplémentaires (17 millions d'euros depuis le début) pour finalement dépasser les 22 % du capital et devenir de fait actionnaire majoritaire du studio polonais, récemment auteur de The Medium.



De quoi assurer les ambitions du groupe qui compte aujourd'hui 150 employés (contre une petite poignée il y a un peu plus de dix ans) et dont on sait aujourd'hui l'essentiel des projets :



- Le retour de la franchise Layers of Fear

- Un chantier pour le compte de Konami (supposé être Silent Hill)

- Un dernier pour le label Private Division de Take-Two Interactive



Tous sont d'ordre du AAA (terme bien vague aujourd'hui, certes) et deux d'entre eux sortiront dans les « trois à quatre prochaines années ». Patience.