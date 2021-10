FIFA pourrait également changer de nom FIFA pourrait également changer de nom

Pro Evolution Soccer est mort, et on ne dit pas ça parce que le dernier épisode en date s'est fait assassiner par la critique, juste parce que Konami a fait le choix de renommer sa franchise eFootball, et on sera surpris d'apprendre que cela risque de devenir l'un des points communs avec son concurrent dominant.



Car Electronic Arts commence à prévenir : le groupe est en train de réexaminer ses accords de marque avec la FIFA, signifiant donc une perte de ce nom pour les jeux sui suivront, ce qui ne changera en revanche rien pour les licences à l'intérieur, dont quelques gros chiffres ont été livrés : plus de 30 ligues, 700 équipes, 100 stades et 17.000 joueurs.



Préparons nous à quelque chose comme EA Sports Football/Soccer à l'avenir donc, et en attendant, apprenez que 9,1 millions de joueurs ont déjà touché à FIFA 22, ce qui n'indique pas le nombre de ventes (rien qu'avec la version d'essai de l'EA Play), mais l'éditeur parle néanmoins d'un lancement record.