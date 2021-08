J.Allen Brack quitte son poste de Président de Blizzard, pour être de suite remplacé J.Allen Brack quitte son poste de Président de Blizzard, pour être de suite remplacé

En pleine tourmente après de nouvelles accusations sur la culture du sexisme qui règne depuis des années au sent de l'entreprise, jusqu'à faire intervenir l'Agence des Droits Civils (Californie) qui a ouvert une enquête sur ce point (sans oublier une grève des employés mercredi dernier), Blizzard voit par « soudaine coïncidence » le départ de son président J.Allen Brack.



Nommé à la tête de la boîte derrière World of Warcraft et autre Diablo, l'homme avait succédé à Mike Morhaime, déjà de base visé par diverses accusations du même type et rien ne semblait avoir visiblement changé depuis plus de deux ans, au point que le PDG d'Activision Blizzard a récemment publié une lettre pour répondre à « une partie » des demandes des employés, tout en s'engageant à s'attarder sur le cas de certains hauts placés de l'organigramme.



D'où le départ de J.Allen Brack ? On n'en saura rien pour l'heure puisque le communiqué se contente de sortir les classiques (une route vers « de nouvelles opportunités ») et toujours est-il que son siège n'a pas tardé à être remplacé, d'ailleurs scindé en deux : c'est aujourd'hui Jen Oneal (ex-directrice de Vicarious Visions) et Mike Ybarra (ancienne star de la marque Xbox) qui vont désormais diriger la boîte en étant « engagés » pour que Blizzard soit « le lieu de travail le plus sûr et accueillant possible » pour tous.