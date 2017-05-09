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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 08/01/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears Of War: E-Day ne sera pas un Pay To Win
Gears Of War : E-Day


La Coalition a annoncé que Gears of War : E-Day ne proposerait pas de « battle passes », préférant offrir aux joueurs une méthode « à l'ancienne » pour obtenir des objets cosmétiques gratuitement .





The Coalition déclare :

« Il n'y a pas de pass de combat. Pas de payer pour gagner. Pas de conneries. Jouez à ce que vous voulez, pourchassez les déblocages que vous trouvez les plus cool, et nous aurons des mises à jour saisonnières thématiques qui apporteront une tonne de nouveau contenu badass. Chaque saison enrichira notre sélection. »


Dans une nouvelle bande-annonce multijoueur dévoilant le jeu, Noah Benesch, chef de produit senior chez The Coalition, a déclaré : « Presque tous nos skins de personnages s’inspirent directement de l’univers, des thèmes et des événements de Gears. Nos skins légendaires sont un peu plus extravagants, mettant à l’honneur des designs audacieux et imaginatifs inspirés de l’esprit de notre marque.

« En ce qui concerne la collecte et l’enrichissement de votre propre collection d’objets de personnalisation dans E-Day, nous avons adopté une approche plus « à l’ancienne ». Cela signifie que presque tous les objets de personnalisation disponibles dans E-Day peuvent être obtenus simplement en jouant au jeu. Vous débloquerez de nouveaux objets en relevant des défis saisonniers et événementiels, en débloquant des succès et en remportant des médailles grâce à notre système de médailles classique. Tout le reste peut être obtenu en terminant des parties et en gagnant des pièces, qui permettent de débloquer des objets dans la caserne. »


Cela dit, Benesch précise toutefois que certains objets ne seront disponibles qu’en les achetant avec de l’argent réel, comme ceux inclus dans l’édition « Gears of War : E-Day Premium Edition », ou ceux proposés via les contenus caritatifs ou partenaires de The Coalition. L’un de ces ensembles, baptisé « Ride the Lightning », a été créé en partenariat avec Metallica.



Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC

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    link49, yanssou
    posted the 07/31/2026 at 04:47 PM by negan
    comments (3)
    gamerdome posted the 08/01/2026 at 05:05 PM
    Gears n'a jamais été un pay to win
    lautrek posted the 08/01/2026 at 08:24 PM
    Il ne sort plus sur ps5 ?
    negan posted the 08/01/2026 at 09:11 PM
    lautrek Non exclu Xbox et PC, techniquement il a jamais été annoncer sur PS5
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