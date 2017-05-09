« Il n'y a pas de pass de combat. Pas de payer pour gagner. Pas de conneries. Jouez à ce que vous voulez, pourchassez les déblocages que vous trouvez les plus cool, et nous aurons des mises à jour saisonnières thématiques qui apporteront une tonne de nouveau contenu badass. Chaque saison enrichira notre sélection. »

« En ce qui concerne la collecte et l’enrichissement de votre propre collection d’objets de personnalisation dans E-Day, nous avons adopté une approche plus « à l’ancienne ». Cela signifie que presque tous les objets de personnalisation disponibles dans E-Day peuvent être obtenus simplement en jouant au jeu. Vous débloquerez de nouveaux objets en relevant des défis saisonniers et événementiels, en débloquant des succès et en remportant des médailles grâce à notre système de médailles classique. Tout le reste peut être obtenu en terminant des parties et en gagnant des pièces, qui permettent de débloquer des objets dans la caserne. »