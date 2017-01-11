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Fable 2026
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name : Fable 2026
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
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Fable
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name : Fable
title : Bienvenue en Albion
screen name : fable
url : http://www.gamekyo.com/group/fable
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creator : negan
creation date : 11/01/2017
last update : 04/12/2026
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[Rumeur] Fable aurait été repoussé en interne



Dans son podcast diffusé en début de semaine, Grubb a déclaré avoir « entendu dire que Fable avait été repoussé en interne ». Une sortie cette année semble toujours d'actualité, mais Microsoft serait « inquiet » quant à la proximité potentielle entre la sortie de GTA 6 et celle de Fable.

À l'heure actuelle, la sortie de Fable est annoncée pour l'automne 2026, une période qui couvre les mois de septembre, octobre et novembre. Un report pourrait entrer en conflit avec GTA 6, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2026.

« S'il est repoussé au-delà de la sortie de GTA 6, cela pourrait le faire glisser en décembre », a expliqué Grubb. Il a ajouté que s'il était déjà repoussé au dernier mois de l'année qui est traditionnellement un mois extrêmement calme en matière de sorties de jeux, Microsoft pourrait alors attendre 2027 pour sortir Fable.
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    Who likes this ?
    ouken
    posted the 04/12/2026 at 05:03 PM by negan
    comments (26)
    ravyxxs posted the 04/12/2026 at 05:05 PM
    Ca étonne qui ici ? J'espère de tout coeur pour eux que ce jeu va être excellent à la sortie, et pas juste bon voir très bon, non non, le summum

    Déjà on sent que FH6 n'est pas si révolutionnaire que ça comparer aux précédents, ça donne clairement un signe, que le studio a subit un focus violent sur Fable.

    Bon courage
    xynot posted the 04/12/2026 at 05:06 PM
    Qu'ils prennent leur temps, clairement l'une de mes plus grosses attentes.
    negan posted the 04/12/2026 at 05:07 PM
    C'est obligé qu'il allait sauter en 2027, avec Gears et Halo déjà pour la fin d'année c'est impossible de le mettre en fin d'année sans lui causer du tord ( GTA6 )
    altendorf posted the 04/12/2026 at 05:20 PM
    Plusieurs mois de polish c'est parfait
    jackfrost posted the 04/12/2026 at 05:24 PM
    Il est annoncé depuis quand ?

    C'est très pauvre cette gen chez Ms.
    jenicris posted the 04/12/2026 at 05:39 PM
    Et ça sera pas le seul malheureusement
    zekk posted the 04/12/2026 at 05:42 PM
    En même temps qui a envie de sortir en même temps que GTA
    grievous32 posted the 04/12/2026 at 05:54 PM
    Si c'est le cas, qu'ils en profitent pour faire une VF, ces enculés.
    skuldleif posted the 04/12/2026 at 06:09 PM
    reponse en juin

    je suis quand meme pas sure qu'il soit reporté a 2027 vu le spamming sur les 25 ans de xbox
    matarise posted the 04/12/2026 at 07:39 PM
    grievous32 +1
    kinectical posted the 04/12/2026 at 07:43 PM
    Je préfère un report jusqu’à début 2027 plus de polish pour le jeu et il ne sera pas écraser par le rouleau compresseur GTA
    malroth posted the 04/12/2026 at 08:01 PM
    Pour moi vaut mieux l'avancer que reporter.

    Car meme en 2027, les joueurs seront encore sur gta 6 pour la grande majorité. Faut pas croire que 1 mois apres ils vont ranger le jeu au placard.

    Donc pour moi, il vaut mieux qu'ils le sorte avant ou alors vraiment plus de 6 mois apres gta 6 minimum ^^
    newtechnix posted the 04/12/2026 at 08:01 PM
    "Un report pourrait entrer en conflit avec GTA 6, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2026."

    Donc si demain on apprend que GTA6 va être encore reporté...à ce rythme Fable sortira en 2030
    goldmen33 posted the 04/12/2026 at 08:25 PM
    En reprenant 3ans de gp ultimate en 2023 j'étais sûr à 100% de le faire grâce au gp... Perdu
    rasalgul posted the 04/12/2026 at 08:27 PM
    negan tu devrais fermer ta gueule
    shambala93 posted the 04/12/2026 at 08:27 PM
    Les fans de RPG l’achèteront s’il est bon, GTA VI ou non.
    La sortir de GTA V n’a en rien empêché le succès de TLOU !

    Et ce n’est pas comme si on allait jouer 500 H le premier mois à GTA !
    walterwhite posted the 04/12/2026 at 08:39 PM
    shambala93 TLOU est sorti en juin 2013, GTAV en septembre de la même année.
    shambala93 posted the 04/12/2026 at 08:49 PM
    Il me semblait que les 2 étaient sortis juste avant l’été.

    M’enfin ça change pas grand chose. Si un jeu est bon, il se vendra même s’il sort 2/3 semaines après GTA.
    walterwhite posted the 04/12/2026 at 09:20 PM
    shambala93 Il se vendra, mais pas autant qu’espérer et n’aura pas la lumière qu’il aurait dû avoir dans une période plus calme.

    Sortir un jeu avec un budget pareil, un temps de développement pareil à 2/3 semaines de GTA6 c’est le meilleur moyen de rendre ton jeu invisible.
    ouken posted the 04/12/2026 at 09:39 PM
    T'en mieux trop de bon jeux cette année
    kikoo31 posted the 04/12/2026 at 09:51 PM
    rasalgul qu'est ce qu'il a dit de mal le negan ?
    ootaniisensei posted the 04/12/2026 at 10:59 PM
    Qu'ils le repoussent un peu, si ça leur permet en plus de peaufiné un peu le jeu on va pas se plaindre
    thedoctor posted the 04/13/2026 at 04:33 AM
    Trop de jeux en 2026 chez MS, le basculer au 1 er trimestre 2027 serait une bonne idée.
    mattewlogan posted the 04/13/2026 at 06:00 AM
    Pourtant sur leur page Insta, les développeurs ne cessent de dire que ça sort bien en 2026, en répondant aux commentaires…
    On verra, j’espère pas un report parce que bon GTA6 OK mais on va pas y passer 150 heures dessus non plus…
    Heureusement que Nintendo sera là haha
    ravyxxs posted the 04/13/2026 at 07:41 AM
    kikoo31 il a dû effacer le message looool
    rogeraf posted the 04/13/2026 at 08:33 AM
    Ce jeu, je ne l'attends plus. J'attendais plus de Fable 4 de Monligneux avant qu'il se fasse virer mais bon ...

    C'etait il y a 15 ans Fable 3
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