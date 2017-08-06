profile
Marvel Cosmic Invasion
name : Marvel Cosmic Invasion
platform : PC
editor : DotEmu
developer : Tribute Games
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
[Multi] MARVEL Cosmic Invasion / Intro
Beat Them All




Éditeur : Dotemu
Développeur : Tribute Games
Genre : Beat Them All
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : 1 Décembre 2025
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Par le développeur de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Ainsi s'exprime Annihilus, la Mort qui marche !
La vie elle-même est menacée par une attaque sans précédent à l'échelle de la galaxie.
Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et bien d'autres héros, terrestres ou cosmiques, vont devoir unir leurs forces pour combattre la redoutable Vague d'Annihilation au cours d'une aventure interstellaire tumultueuse.
De New York aux tréfonds de la Zone négative, la survie de l'Univers se jouera parmi les étoiles dans MARVEL Cosmic Invasion !


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=81SrZ3EhOC4&t
    comments (7)
    alucardhellsing posted the 11/25/2025 at 02:47 PM
    j'ai hate !
    jaysennnin posted the 11/25/2025 at 04:58 PM
    plus que quelques jours
    idd posted the 11/25/2025 at 09:21 PM
    Le calendrier de l'avent il démarre bien cette année
    battossai posted the 11/25/2025 at 10:25 PM
    Pour ceux qui ont fait la démo est ce qu'on ressent l'impact des coups ?

    En vidéo on dirait que ça manque de punch par rapport à Shredder's Revenge
    yukilin posted the 11/26/2025 at 07:11 AM
    battossai : j'ai un ami qui a fait la demo, il ma dit que c'est plus mou que TMNT.
    Je n'aime pas ça du tout dans les BTA
    battossai posted the 11/26/2025 at 10:50 AM
    yukilin c'est ce que je ressens rien qu'en vidéo qu'il y a un manque d'impact bizarre.

    Comme Lost Soul Aside j'ai testé la démo et l'impression de taper avec des épées en mousse ça m'a sorti du truc j'ai désinstallé dans la foulée (surtout avec NG4 à côté )
    yukilin posted the 11/26/2025 at 11:56 AM
    battossai : Je suis comme toi, je supporte pas dans ce genre de jeux le manque de travail sur le ressenti des actions, coups etc. Cest le coeur du jeu lié au gameplay.
    Ce genre de détails fait que je zappe de nombreux BTA ou autres.
