description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Dotemu
Développeur : Tribute Games
Genre : Beat Them All
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : 1 Décembre 2025
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.
Par le développeur de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Ainsi s'exprime Annihilus, la Mort qui marche !
La vie elle-même est menacée par une attaque sans précédent à l'échelle de la galaxie.
Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et bien d'autres héros, terrestres ou cosmiques, vont devoir unir leurs forces pour combattre la redoutable Vague d'Annihilation au cours d'une aventure interstellaire tumultueuse.
De New York aux tréfonds de la Zone négative, la survie de l'Univers se jouera parmi les étoiles dans MARVEL Cosmic Invasion !
En vidéo on dirait que ça manque de punch par rapport à Shredder's Revenge
Je n'aime pas ça du tout dans les BTA
Comme Lost Soul Aside j'ai testé la démo et l'impression de taper avec des épées en mousse ça m'a sorti du truc j'ai désinstallé dans la foulée (surtout avec NG4 à côté )
Ce genre de détails fait que je zappe de nombreux BTA ou autres.