L'ancien capitaine en chef du Gotei 13 répond présent, et la puissance de son Zanpakutō Ryûjin Jakka se ressentira lors de ces combo. La phase de libération de son Shikai aggrandira la zone de ces flammes pour des dégâts encore plus violent.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.