Qui dit Gin Ichimaru dit forcément Kaname Tôsen qui se rajoute au casting. L'ancien capitaine du Gotei 13 pourra démontrer ses aptitudes de combat grâce à sa maîtrise des sorts Kidō qui peut être utile soit à distance, soit pour accroître la puissance de ses coups au sabre. Il pourra utiliser son Bankai pour plus de dommage. Le titre est toujours prévu début 2025 sur Ps4 / 5 , Xbox series et Pc.

posted the 10/07/2024 at 02:28 PM by yanssou