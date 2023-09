Éditeur : Chucklefish

Développeur : Chucklefish / Robotality

Genre : Stratégie

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 5 Octobre 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.

Wargroove est de retour ! Découvrez une toute nouvelle aventure regorgeant d'amitiés improbables, d'adversaires inconnus et de plans de revanche inquiétants. Affrontez vos ennemis avec de tout nouveaux commandants et utilisez leurs nouvelles capacités de "groove" à bon escient pour l'emporter. Concevez et partagez cartes, cinématiques et campagnes à l'aide d'éditeurs particulièrement intuitifs et d'outils de personnalisation offrant un nombre d'options incroyable.