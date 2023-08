Éditeur : Thunderful Publishing

Développeur : The Station

Genre : Construction

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 1 Décembre 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Soyez l’architecte d’une ville minière dans SteamWorld ! Commencez par ériger des maisons pour vos citoyens (des robots à vapeur), nourrissez-les et offrez-leur des divertissements endiablés.Sous votre ville, il y a une mine abandonnée, et les rumeurs qui courent disent qu’on y trouverait une ancienne technologie en abondance, laquelle serait la clé pour pouvoir échapper à l’apocalypse imminente. Utilisez les ressources naturelles présentes à la surface et les minerais enfouis sous terre dans la mine pour développer votre ville. Encouragez les nouveaux résidents à se joindre à votre quête afin de creuser encore plus profond et de déterrer des richesses colossales, ce qui, à terme, leur permettra de se barrer de cette planète !