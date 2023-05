À l'ère des mythes et de la magie, d'ambitieux magiciens du monde entier se rassemblent pour surmonter l'épreuve périlleuse du voyage jusqu'aux terres flottantes. Ils espèrent ainsi prouver qu'ils sont dignes de contrôler le fabuleux calice de l'immortalité. Ils sont nombreux, mais la plupart d'entre eux vont échouer. Seuls ceux qui maîtrisent réellement les forces élémentaires chaotiques des arcanes pourront entrer dans la légende !

Like

Who likes this ?

posted the 05/18/2023 at 05:20 PM by nicolasgourry