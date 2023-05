Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Neotro

Genre : Puzzle

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 25 Mai 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Coréen / Portugais / Polonais / Russe / Arabe / Turc / Japonais / Néerlandais / Chinois.

MAQUETTE parvient à ce miracle en transformant l'univers de façon répétitive à la façon d'un M.C. Escher.Au centre de l'univers, vous serez un géant qui plane au-dessus des murs et des bâtiments. Continuez d'avancer et, plus le décor deviendra grand, plus vous vous sentirez petit. La moindre fissure sera alors un vrai gouffre.Dans Maquette, vous explorerez les problèmes de tous les jours sous toutes leurs tailles, dans une histoire d'amour moderne, où le souci le plus infime peut parfois devenir un obstacle insurmontable.