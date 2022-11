Un jeu coopératif.Montez à bord du Stormstrider et partez à la conquête des mers avec votre équipage. Préparez les canons, hissez la grand-voile et protégez votre navire face à divers monstres marins au cours de vos aventures. Défendez votre foyer contre la terrible Aquapocalypse.

posted the 11/23/2022 at 08:35 AM by nicolasgourry