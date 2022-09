Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Tendershoot / A Jolly Corpse

Genre : Point and click

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 29 Septembre 2022

Après qu'un incendie meurtrier de cirque ait détruit son monde et terni son nom, Dropsy le clown se retrouve dans un voyage de découverte de soi à travers une histoire qui exploite les thèmes de l'amour et de la gentillesse imméritée. Avec son père gravement malade et le monde tournant le dos au clown autrefois célèbre, Dropsy devra aider ceux qui en ont besoin, embrasser de parfaits inconnus et découvrir de sombres secrets sur la route sinueuse de la rédemption. Oh, et Dropsy peut aussi parler aux animaux.