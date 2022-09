Éditeur : Dear Villagers

Développeur : Alkemi

Genre : Stratégie/Aventure

Disponible sur PC/Switch

Langues : Anglais / Allemand / Espagnol / Français.

Une terrible malédiction ravage le royaume et la seule personne capable de l'arrêter est un petit voleur nommé Volepain.La Tisserande a confié les instruments de création à ses enfants, les nymphants.La Tisserande a placé le destin de la création et de la stabilité du monde entre les mains de ses enfants. Les instruments de création ont le pouvoir de créer et de détruire les nombreux mondes de Foretales. Découvrez les véritables intentions des nymphants et du culte, ou laissez le maelström vous emporter pour l'éternité !