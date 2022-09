Avril n'aurait jamais pensé être un jour une héroïne, mais sa vie changea à la suite d'une mystérieux événement dévastateur. Avec ses nouveaux pouvoirs surnaturels, Avril doit quitter sa planète, au bord de la destruction, traverser l'univers pour découvrir des secrets antiques et prendre des décisions qui changeront sa vie.

Who likes this ?

posted the 09/15/2022 at 05:35 PM by nicolasgourry