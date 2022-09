Éditeur : Arc System Works

Développeur : WayForward

Genre : Beat Them All

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 1 Décembre 2022 (Japon)

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Russe / Japonais.

Reprenant peu de temps après l'original, River City Girls 2 permet aux joueurs de reprendre le contrôle de Misako et Kyoko - ainsi que Kunio, Riki et les nouveaux arrivants Marian et Provie - alors qu'ils se lancent dans un tout nouveau beat-'em up infusé de RPG.