Un royaume qui prospérait autrefois grâce au pouvoir de l'alchimie entre dans une ère calamiteuse. Après avoir découvert le prix derrière l'alchimie, une tentative d'en arrêter l'utilisation a échoué. En quelques jours, le royaume était dans le chaos et les rues infestées de monstres.La clé pour comprendre tout cela est entre les mains de Corvus, mais il a perdu la mémoire. La vérité ne peut être trouvée que dans ses souvenirs, mais chaque fois qu'il se replonge, il ne fait que découvrir plus de secrets.

Like

Who likes this ?

posted the 05/02/2022 at 01:55 PM by nicolasgourry