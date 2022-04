Éditeur : Focus Entertainment

Développeur : Rundisc

Genre : Action/Aventure

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2023

La légende raconte qu’un jour, un voyageur solitaire trouvera la force et le courage de réunir les Peuples de la Tour, qui ne sont plus en mesure de se comprendre à cause d’une terrible malédiction. Explorez et découvrez un univers unique, captivant et poétique inspiré du mythe de Babel, où les individus ont été maudits par les Dieux. Levez le voile sur une sinistre vérité, et percez tous les mystères d’un univers fascinant où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution aux problèmes.