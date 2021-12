Éditeur : Humble Games

Développeur : idoz & phops

Genre : Aventure/Action

Disponible sur PC/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Russe / Chinois / Espagnol / Polonais.

Un roi malveillant et cruel régnait autrefois sur ces terres et terrorisait tous ceux qui osaient lui faire face. Son histoire, ainsi que la légendaire arche vers Archvale devinrent des histoires de fantômes et furent transmises comme des mythes et légendes. Tout ce qu'il reste de lui sont les immortels, des êtres maudits par le roi pour rester éternellement enfermés dans ses geôles.Vous seul pouvez venir à bout des immortels et débarrasser le monde de l'ombre laissée par le roi. Voyagez dans diverses régions, récupérez du butin et fabriquez armes et équipement de meilleur qualité. Grâce à ces améliorations, vous pourrez affronter les hordes d'ennemis qui se dresseront entre la vérité au sujet de la légendaire arche vers Archvale et vous.