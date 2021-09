Vous êtes l’un des derniers guerriers d’élite de la sorte, l’Aragami. Victimes d’un mal surnaturel qui ronge le corps et dévore l’âme, les Aragami contrôlent l’essence de l’ombre, un pouvoir mystique qui leur donne la faculté de contrôler les ombres. Fort de ce pouvoir, l’Aragami s’engage dans sa quête d’assurer la survie de son village et de libérer les Aragami tenus en esclavage par les armées de l’envahisseur.

Who likes this ?

posted the 09/18/2021 at 09:30 AM by nicolasgourry