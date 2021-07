Le monde est en péril. Plusieurs dizaines d'années plus tôt, un groupe de guerriers légendaires a terrassé le redoutable Titan des ombres après une lutte longue et acharnée, mais les célébrations de leur victoire n'ont été que de courte durée. Les véritables intentions du Titan des ombres se sont révélées lorsque sa corne brisée a laissé échapper le Blight, une brume maléfique qui putréfie toute créature vivante.

posted the 07/01/2021 at 03:50 PM by nicolasgourry