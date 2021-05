Éditeur : Chucklefish

Développeur : Robotality

Genre : Stratégie

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 27 Mai 2021

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Chinois.

Dans un monde en plein chaos, l'influence des nazis s'étend inexorablement sur l'Europe et le Proche-Orient. De plus en plus de rumeurs font état de fouilles secrètes, d'artefacts mystérieux, et même d'abominables rituels occultes...Vous allez devoir constituer une équipe d'aventuriers n'ayant pas froid aux yeux pour braver les périls du désert. Explorez les bunkers et temples d'Afrique du Nord pour découvrir leurs secrets et leurs trésors cachés avant qu'ils ne tombent entre les mains des nazis.