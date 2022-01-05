description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Ça sera le fil rouge jusqu'à DOA7. Koei Tecmo continue le suivi sur la version Last Round de DOA6 sorti en juillet dernier, cette semaine comme attendu c'est le DLC cosmétique pour Kokoro, vêtue d'une élégante robe de soirée.
RDV la semaine prochaine pour le DLC destiné aux fans de Hitomi.
Moi soit j'attends un gros pack qui me semble de plus en plus rare, ou je prends 2-3 costumes pour un ou deux persos que je maitrise.