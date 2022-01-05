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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/17/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 445
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subscribers : 4
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DOA6LR: La robe harmonieuse pour Kokoro
Actualité
Ça sera le fil rouge jusqu'à DOA7. Koei Tecmo continue le suivi sur la version Last Round de DOA6 sorti en juillet dernier, cette semaine comme attendu c'est le DLC cosmétique pour Kokoro, vêtue d'une élégante robe de soirée.






RDV la semaine prochaine pour le DLC destiné aux fans de Hitomi.
    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 09/17/2026 at 02:34 PM by masharu
    comments (6)
    shuntaro posted the 09/17/2026 at 02:42 PM
    C'est vraiment le jeu a modder sur PC pour mettre un doigt a ses dégénèrés pour cette arnaque au DLC qui coûte la peau du cul. Foutez la a poil ou génèrez d'autres vêtements pour montrer l'arnaque
    sardinecannibale posted the 09/17/2026 at 02:59 PM
    Honoka ou rien
    rogeraf posted the 09/17/2026 at 03:18 PM
    shuntaro Sur qu'avec les progrès de l'IA, les costumes se feront tous seuls bientot
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 03:31 PM
    On m'a dit qu'il y avait au moins 1000 euros de DLC je crois ? Ou le précédent titre, je sais plus. J'avoue c'est chaud...

    Moi soit j'attends un gros pack qui me semble de plus en plus rare, ou je prends 2-3 costumes pour un ou deux persos que je maitrise.
    naru posted the 09/17/2026 at 04:00 PM
    Quand on sait qu'avant, il fallait terminer le jeu avec un perso pour débloquer une nouvelle tenue ou un nouveau combattant. Aujourd'hui, tout est payant et dans ces jeux de combat, même les modes les plus basiques n'ont aucun intérêt.
    kikoo31 posted the 09/17/2026 at 05:00 PM
    sardinecannibale bonjour ami du bon goût
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