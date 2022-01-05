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C'est un peu la dèche non ? Après, c'est C.Viper alors on ne va pas s'en plaindre, mais un peu qu'en même, on veut les maillots et bikinis pour Mai, Jury et cieC'est durant le Capcom Spotlight en marge du Tokyo Game Show qui commence demain que Capcom a présenté divers contenus à venir dont du Street Fighter 6. Ainsi, C.Viper est la seule ici à obtenir une nouvelle tenue DLC. Un maillot 1-pièce qui a du style, malgré le coté involontairement "censuré" au niveau de la poitrine.La Tenue 4 payante pour C.Viper est prévue pour le 13 octobre avec le nouveau combattant Arjun.