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Street Fighter 6
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name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/17/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Street Fighter 6 - Le maillot de bain pour C.Viper
Actualité


C'est un peu la dèche non ? Après, c'est C.Viper alors on ne va pas s'en plaindre, mais un peu qu'en même, on veut les maillots et bikinis pour Mai, Jury et cie .

C'est durant le Capcom Spotlight en marge du Tokyo Game Show qui commence demain que Capcom a présenté divers contenus à venir dont du Street Fighter 6. Ainsi, C.Viper est la seule ici à obtenir une nouvelle tenue DLC. Un maillot 1-pièce qui a du style, malgré le coté involontairement "censuré" au niveau de la poitrine.

La Tenue 4 payante pour C.Viper est prévue pour le 13 octobre avec le nouveau combattant Arjun.




    tags : capcom street fighter 6 sf6
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    posted the 09/16/2026 at 03:36 PM by masharu
    comments (2)
    fritesmayo76 posted the 09/16/2026 at 03:37 PM
    Un seul fuckin putain de costume. En combien, 5-6 mois?
    Quelle honte.
    22 posted the 09/16/2026 at 05:07 PM
    Mmmm...le camelote ne se voit pas et la partie supérieur couvre un peu trop pour un maillot, bon allez: 3/10 ch'ui gentil.
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