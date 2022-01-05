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Sonic Racing : CrossWorlds
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name : Sonic Racing : CrossWorlds
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : course
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/17/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 444
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Bayonetta arrive dans Sonic Racing: CrossWorlds
Actualité


Bayonetta rejoindra le casting de Sonic Racing: CrossWorld comme le premier personnage de la seconde année de suivi du jeu. Dans la foulée, SEGA présente également la collaboration EVANGELION avec Asuka et Rei toutes deux jouables.

Bayonetta qui revient un peu sur le devant de la scène avec la collaboration à venir dans Stellar Blade de SHIFT UP.
    tags : sega bayonetta sonic racing
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    jaysennnin
    posted the 09/16/2026 at 06:23 AM by masharu
    comments (10)
    jaysennnin posted the 09/16/2026 at 07:40 AM
    j'avoue que je l'avais pas vu venir pour bayonetta
    gamerdome posted the 09/16/2026 at 08:16 AM
    Les univers et les DA sont tellement diamétralement opposé que ça fait tache.
    riddler posted the 09/16/2026 at 08:18 AM
    gamerdome
    Autant que le héros de Shenmue et pourtant...
    yamine posted the 09/16/2026 at 08:56 AM
    J'aurai aimé l'ajout d'un mode solo défi comme sur transformers. Mais on peut rêver
    masharu posted the 09/16/2026 at 09:43 AM
    Je vous le dis, ce n'est pas ça qui me fera acheter le jeu . Mais c'est cool que SEGA continue de supporter leur IP "à leur manière".

    Je sens que Suzukube va venir répondre "j'achète" juste après .
    suzukube posted the 09/16/2026 at 10:06 AM
    Ok j'achète
    soulfull posted the 09/16/2026 at 10:29 AM
    Super sympa, j'adore bayonetta.Sinon ils attendent quoi pour une maj même payante du 3 sur Switch 2?
    xylander posted the 09/16/2026 at 10:44 AM
    Je kiffe. J'adore son corps virtuel
    cidkageno posted the 09/16/2026 at 12:37 PM
    Cool pour Cereza dommage que le jeu soit vraiment pas terrible..j'exagère un peu mais bon comparé a Transformed...
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 02:10 PM
    masharu suzukube bande de faible !

    Tout ça a cause de Bonneyoneta !
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