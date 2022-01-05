description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Bayonetta rejoindra le casting de Sonic Racing: CrossWorld comme le premier personnage de la seconde année de suivi du jeu. Dans la foulée, SEGA présente également la collaboration EVANGELION avec Asuka et Rei toutes deux jouables.
Bayonetta qui revient un peu sur le devant de la scène avec la collaboration à venir dans Stellar Blade de SHIFT UP.
Autant que le héros de Shenmue et pourtant...
Je sens que Suzukube va venir répondre "j'achète" juste après .
Tout ça a cause de Bonneyoneta !