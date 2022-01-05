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Bayonetta rejoindra le casting de Sonic Racing: CrossWorld comme le premier personnage de la seconde année de suivi du jeu. Dans la foulée, SEGA présente également la collaboration EVANGELION avec Asuka et Rei toutes deux jouables.Bayonetta qui revient un peu sur le devant de la scène avec la collaboration à venir dans Stellar Blade de SHIFT UP.