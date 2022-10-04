Vos jeux de la semaine ?
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Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 08/02/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
C'est quoi votre jeu d'été ?
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    Who likes this ?
    posted the 08/02/2026 at 09:25 AM by kevisiano
    comments (16)
    shinz0 posted the 08/02/2026 at 09:28 AM
    Toujours sur 007, j'ai l'impression de jouer à l'arrache mais le jeu est cool
    momotaros posted the 08/02/2026 at 09:29 AM
    Kingdom Come Delivrance (Upgrade PS5), ce jeu est incroyable
    snave posted the 08/02/2026 at 09:30 AM
    En ce moment sur :

    PS5 :

    - Darksiders 2 Deathinitive Edition
    - Assassin's Creed Black Flag Resynced

    Switch :

    - Xenoblade Chronicles Nintendo Switch Edition
    - Zelda Skyward Sword HD
    aozora78 posted the 08/02/2026 at 09:35 AM
    Donjons & Dragons

    Marvel Rivals
    Vampire Crawlers (la drogue)
    Resident Evil Requiem
    bourbon posted the 08/02/2026 at 09:38 AM
    Je suis sur inFamous 2 en ce moment, c'est mieux que le premier, mais on y retrouve pas mal de défauts du premier, notamment le nombre d'ennemis dans les rues qui te canardent de partout et dont certaines balles passent à travers des obstacles et les missions secondaires plutôt répétitives, légèrement moins que le premier, mais quand même. Sinon l'histoire et les personnages ont l'air largement mieux développés que dans le premier et New Marais est meilleur qu'Empire City.

    Je pense être à la moitié du jeu en karma positif.
    thejoke posted the 08/02/2026 at 09:42 AM
    J'ai refait ffx avec epsx2, quel plaisir de faire avance rapide sur les combats aléatoires.

    Là je suis sur god hand, jamais fait avant. Le jeu est vraiment sympa, je comprends pourquoi il ne s'est pas bien vendu mais il est chouette en vrai, du pur capcom de l'ère ps2.
    rbz posted the 08/02/2026 at 09:51 AM
    mother encore fan game qui remake le 1. (un bijou)
    Off
    gamerdome posted the 08/02/2026 at 09:51 AM
    J'ai découvert Stellar Blade. Sympa.
    ratchet posted the 08/02/2026 at 09:54 AM
    Halo et Final Fantasy 12 sur PS5 (Halo je vise le platine pour cette semaine)

    Splatoon Raiders sur S2 un gros kiffe
    adamjensen posted the 08/02/2026 at 09:58 AM
    Ace Attorney Investigations 2
    yanssou posted the 08/02/2026 at 10:13 AM
    Retour sur Dishonored (steam deck)
    22 posted the 08/02/2026 at 10:20 AM
    The Man Who Erased His Name
    marchand2sable posted the 08/02/2026 at 10:24 AM
    Monster Hunter Stories 3

    J'arrive a la fin de la troisième zone ouverte.
    vers0 posted the 08/02/2026 at 10:37 AM
    Halo , ghost of yotei et astrobot
    jaysennnin posted the 08/02/2026 at 11:06 AM
    j'ai essayé FF16 à 23h, je me suis endormi pendant le prologue / tuto et la console est passée en veille, et je suis allé me coucher à 4h du mat
    burningcrimson posted the 08/02/2026 at 11:27 AM
    DQ builders 2
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