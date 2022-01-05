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Alors que Nintendo investit dans Nintendo Pictures afin de produire des vidéos CGI promotionnelles (avec une première vidéo assez cryptique d'un bébé qui au final interagissait avec des pikmins), on a aujourd'hui Shift Up qui publie leur première vidéo réalisée par Shift Up A.I. Labs, leur division dédiée aux contenus générés par IA, mettent en scène Evie de Stellar Blade: BLOOD Rain dans un clip musical avec en fin de partie un "making off" avec l'héroïne qui interagit avec les développeurs.Si vous avez une raison de détester Shift Up et le prochain opus de Stellar Blade, c'est sur l'IA générative. On a Kim Hyung Tae qui insiste là-dessus après plusieurs polémiques, et on a déjà vu des assets générés par IA dans le trailer diffusé au Summer Game Fest. Alors cette vidéo prétend n'utiliser que des assets du jeu vidéo "Stellar Blade: BLOOD Rain" pour montrer les contenus générés, mais on n'a aucune idées des ressources que Shift Up a utilisé pour leur moteur de génération. Sans oublier que le studio se passe donc de réels talents pour produire une telle vidéo. C'est qu'en même dingue de ne pas utiliser les modèles 3D du jeu directement (vous avez le modèle 3D d'Evie Shift Up...), ou d'employer une cosplayeuse et de faire le reste avec de la CGI...