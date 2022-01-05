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Stellar Blade : Blood Rain
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name : Stellar Blade : Blood Rain
platform : Playstation 5
editor : Shift Up
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/31/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Stellar Blade: Blood Rain - "Wanna be in LOVE", le clip musical avec une Evie générée par IA de Shift Up
Actualité
Alors que Nintendo investit dans Nintendo Pictures afin de produire des vidéos CGI promotionnelles (avec une première vidéo assez cryptique d'un bébé qui au final interagissait avec des pikmins), on a aujourd'hui Shift Up qui publie leur première vidéo réalisée par Shift Up A.I. Labs, leur division dédiée aux contenus générés par IA, mettent en scène Evie de Stellar Blade: BLOOD Rain dans un clip musical avec en fin de partie un "making off" avec l'héroïne qui interagit avec les développeurs.



Si vous avez une raison de détester Shift Up et le prochain opus de Stellar Blade, c'est sur l'IA générative. On a Kim Hyung Tae qui insiste là-dessus après plusieurs polémiques, et on a déjà vu des assets générés par IA dans le trailer diffusé au Summer Game Fest. Alors cette vidéo prétend n'utiliser que des assets du jeu vidéo "Stellar Blade: BLOOD Rain" pour montrer les contenus générés, mais on n'a aucune idées des ressources que Shift Up a utilisé pour leur moteur de génération. Sans oublier que le studio se passe donc de réels talents pour produire une telle vidéo. C'est qu'en même dingue de ne pas utiliser les modèles 3D du jeu directement (vous avez le modèle 3D d'Evie Shift Up...), ou d'employer une cosplayeuse et de faire le reste avec de la CGI...

    tags : shift up stellar blade
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    posted the 07/31/2026 at 07:15 AM by masharu
    comments (2)
    shirou posted the 07/31/2026 at 07:28 AM
    Totalement HS mais ça fait bizarre d'avoir une chanson jap alors qu'on s'attend a avoir du coréen
    masharu posted the 07/31/2026 at 07:35 AM
    J'avoue que je n'ai pas regardé, des gens ont noté que Evie tient à un moment un porte clé KPop Demon Hunters avec un des monstres de la série. On verra si c'est volontaire ou non (et il n'y a aucun copyright à Netflix...) mais si vous vouliez une réponse à l'éthique de leur générateur AI, on a la preuve.
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