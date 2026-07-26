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Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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http://www.gamekyo.com/group/remake
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creator :
nicolasgourry
creation date :
09/29/2016
last update :
07/26/2026
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L'idée de ce blog c'est de découvrir ou redécouvrir des Remakes, plus ou moins connus.
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55
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1
nicolasgourry
(creator)
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[Remake] Halo / 2001 Vs 2026
Année : 2001 / 2026
Éditeur : Microsoft
Développeur : Bungie / Halo Studios (anciennement 343 Industries)
A sa sortie sur : XBox / Multi
Genre : FPS
A savoir : Halo : Combat Evolved Anniversary est sortie en 2011
https://www.youtube.com/watch?v=xYL5IFuXbEA&t
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zybear
posted the 07/26/2026 at 07:00 PM by
nicolasgourry
comments (
2
)
zybear
posted
the 07/26/2026 at 07:37 PM
le remake semble très joli graphiquement, par contre je trouve que les animations auraient pu évoluées beaucoup plus en comparaison.
Vivement mardi pour tester ça
testament
posted
the 07/26/2026 at 07:40 PM
https://youtu.be/1MboRc0UMCU
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