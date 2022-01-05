description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Avec le trailer de lancement de la version Last Round de Dead or Alive 6 (dont les avis sont plus que mitigés...), Koei Tecmo tease la première nouvelle combattante à venir cet été : Minato. Un personnage 100% original, ne venant pas de DOAX: Venus Vacation comme c'était le cas pour Tamaki.
L'EVO commence demain à Las Vegas, Koei Tecmo y aura notamment une présentation "Dead or Alive".