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Avec le trailer de lancement de la version Last Round de Dead or Alive 6 (dont les avis sont plus que mitigés...), Koei Tecmo tease la première nouvelle combattante à venir cet été : Minato. Un personnage 100% original, ne venant pas de DOAX: Venus Vacation comme c'était le cas pour Tamaki.L'EVO commence demain à Las Vegas, Koei Tecmo y aura notamment une présentation "Dead or Alive".