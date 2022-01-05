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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/25/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Dead or Alive 6: Last Round - Trailer de lancement + Tease de Minato
Actualité


Avec le trailer de lancement de la version Last Round de Dead or Alive 6 (dont les avis sont plus que mitigés...), Koei Tecmo tease la première nouvelle combattante à venir cet été : Minato. Un personnage 100% original, ne venant pas de DOAX: Venus Vacation comme c'était le cas pour Tamaki.



L'EVO commence demain à Las Vegas, Koei Tecmo y aura notamment une présentation "Dead or Alive".
    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 06/25/2026 at 07:32 AM by masharu
    comments (1)
    gaeon posted the 06/25/2026 at 08:31 AM
    Je sais pas pourquoi en voyant le nom j'ai pensé que ça pouvait être un mec ! Quel idiot !
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