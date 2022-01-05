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Street Fighter 6
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name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/19/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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[UP] Street Fighter 6 - Du gameplay pour Yasmine + Concept-art et Tenue 2
Actualité


Comme promis par Capcom qui n'aura pas attendu l'EVO qui commence la semaine prochaine, voici un premier trailer présentant le gameplay de Yasmine, le premier personnage du 4e passe saisonnier de Street Fighter 6.

Yasmine arrive le 3 aout dans le jeu.

[UP] L'information étant aussi en home, je mets à jour avec le concept-art et des captures d'écran pour Yasmine avec sa tenue 2.





    tags : capcom street fighter 6 sf6
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    thekingman1, burningcrimson, victornewman, ravyxxs, loreislife
    posted the 06/17/2026 at 11:19 PM by masharu
    comments (10)
    yanssou posted the 06/17/2026 at 11:33 PM
    Bof ça fait redit avec Lily, Sakura aurait été un meilleur choix.
    burningcrimson posted the 06/17/2026 at 11:48 PM
    Apparemment Fei Long n'existe plus pour Capcom. On verra ce que vaut Yzdmine mais elle à l'air cheaté
    ravyxxs posted the 06/18/2026 at 02:44 AM
    yanssou OULAAH Lily niveau gameplay n'a strictement rien à voir avec ça lol, je sais pas c'est quoi qui te fais penser à ça. Les tourbillons peut être ?

    burningcrimson Ca va être dur pour lui de revenir, il n'a jamais été populaire même lors de SF4 niveau tournoir c'était assez rare. Pour la prochaine saison ça sent surtout un perso de SF2, donc Vega ou Balrog, et les trois autres du SF3 Third Strike.
    burningcrimson posted the 06/18/2026 at 03:03 AM
    ravyxxs Dommage, je l'aime bien. Après si on Sakura à la place je dis pas non
    victornewman posted the 06/18/2026 at 06:42 AM
    moi je veux Sean
    masharu posted the 06/18/2026 at 07:23 AM
    En tout cas Yasmine avec les cheveux reposés à l'air de faire beaucoup d'émules .
    yanssou posted the 06/18/2026 at 09:59 AM
    ravyxxs pas niveau gameplay mais niveau design, et puis les bomrang aussi. Sakura aurait tout aussi fonctionné surtout le lien qu'elle a avec Ryu.
    ravyxxs posted the 06/18/2026 at 11:14 AM
    victornewman L'année prochaine surement.

    yanssou Ah ok. Sakura sera là, mais je vois deux ans perso...4 chaque année c'est peu et lent je trouve, dommage. Ils devraient augmenter les effectifs.

    masharu Emules ? C'est quoi ?
    masharu posted the 06/18/2026 at 12:44 PM
    ravyxxs Une expression qui veut dire "adhérer".
    ravyxxs posted the 06/18/2026 at 12:52 PM
    masharu Ah ok. Moi aussi j'adore ce style. J'imagine qu'on pourra l'avoir en pressant un bouton dans la sélection de perso sans avoir besoin de changer de costume.
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