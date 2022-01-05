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Comme promis par Capcom qui n'aura pas attendu l'EVO qui commence la semaine prochaine, voici un premier trailer présentant le gameplay de Yasmine, le premier personnage du 4e passe saisonnier de Street Fighter 6.Yasmine arrive le 3 aout dans le jeu.[UP] L'information étant aussi en home, je mets à jour avec le concept-art et des captures d'écran pour Yasmine avec sa tenue 2.