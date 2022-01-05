description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Comme promis par Capcom qui n'aura pas attendu l'EVO qui commence la semaine prochaine, voici un premier trailer présentant le gameplay de Yasmine, le premier personnage du 4e passe saisonnier de Street Fighter 6.
Yasmine arrive le 3 aout dans le jeu.
[UP] L'information étant aussi en home, je mets à jour avec le concept-art et des captures d'écran pour Yasmine avec sa tenue 2.
burningcrimson Ca va être dur pour lui de revenir, il n'a jamais été populaire même lors de SF4 niveau tournoir c'était assez rare. Pour la prochaine saison ça sent surtout un perso de SF2, donc Vega ou Balrog, et les trois autres du SF3 Third Strike.
yanssou Ah ok. Sakura sera là, mais je vois deux ans perso...4 chaque année c'est peu et lent je trouve, dommage. Ils devraient augmenter les effectifs.
masharu Emules ? C'est quoi ?