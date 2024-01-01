J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
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creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 05/18/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Bande Annonce] Hope


Réalisé par Na Hong-jin : The Strangers / The Murderer / The Chaser

Synopsis : Une mystérieuse découverte est faite aux abords de la ville portuaire de Hopo Port. Les habitents luttent pour leur survie...

Date de sortie : 2026
https://www.youtube.com/watch?v=Vt7860xZFXk
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    shinz0, adamjensen
    posted the 05/18/2026 at 02:15 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    shinz0 posted the 05/18/2026 at 02:22 PM
    Pas mal du tout
    adamjensen posted the 05/18/2026 at 03:07 PM
    Fait par le mec de The Chaser et The Murderer.
    Même pas la peine d'en dire plus, je le regarderais.
    22 posted the 05/18/2026 at 03:19 PM
    Oh bowdel

    Bon par contre la meuf qui porte le fusil plus grand et plus lourd qu'elle
    akinen posted the 05/18/2026 at 03:48 PM
    Heureusement que le pedigree est là parce qu’on aurait dit « korean alien IA slop the movie ».

    Les zoom, le cadrage, l’animation « amstrad » du mec qui se fait « crasher », la gueule qui n’en fini pas de s’ouvrir, ça fait IA à mort.
    walterwhite posted the 05/18/2026 at 03:49 PM
    Ça sent la tuerie
    akinen posted the 05/18/2026 at 03:50 PM
    Je regarderai néanmoins. Un film coréen, c’est dejà mieux qu’un film non coréen
    newtechnix posted the 05/18/2026 at 04:26 PM
    Je vais être volontairement un peu trash mais si c'était des acteurs occidentaux et un réalisateur occidental qui aurait présenté cela , je pense qu'on aurait parlé d'un nanar série B.

    alors est-ce que c'est une forme d'indulgence parce que c'est Coréen rien que les FXs sont pas top, cela sent même l'IA par moment
    ou
    faut-il ranger cela dans la case cinéma d'auteur
    bladagun posted the 05/18/2026 at 05:50 PM
    taiko posted the 05/18/2026 at 05:53 PM
    akinen oui ça fait clairement navet
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