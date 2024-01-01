Réalisé par Na Hong-jin : The Strangers / The Murderer / The Chaser
Synopsis : Une mystérieuse découverte est faite aux abords de la ville portuaire de Hopo Port. Les habitents luttent pour leur survie...
Date de sortie : 2026
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posted the 05/18/2026 at 02:15 PM by nicolasgourry
Même pas la peine d'en dire plus, je le regarderais.
Bon par contre la meuf qui porte le fusil plus grand et plus lourd qu'elle
Les zoom, le cadrage, l’animation « amstrad » du mec qui se fait « crasher », la gueule qui n’en fini pas de s’ouvrir, ça fait IA à mort.
alors est-ce que c'est une forme d'indulgence parce que c'est Coréen rien que les FXs sont pas top, cela sent même l'IA par moment
ou
faut-il ranger cela dans la case cinéma d'auteur