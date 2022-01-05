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title : Les Waifus de Kyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/17/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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[Figurine] En vrac : Le plein d'anime et 2 poupées
Collection
Je rattrape le retard avec un article vrac incluant plusieurs figurines annoncées sur le mois d'avril et début mai pour 2026/2027. Pour les collectionneurs, certaines précommandes sont d'ailleurs déjà clôturées.

Vous le voyez certainement déjà mais je préviens, ça va être assez long histoire d'être le plus exhaustif possible (mais je ne peux pas tout couvrir, et après tout c'est une sélection du chef ...).

On commence naturellement par 2B avec 2 figurines non-officielles. La première est plutôt classique, réalisée par XIX.III Studio.




La seconde, c'est un tout autre registre . Réalisé par Passion Create, c'est la version 2B de la pose meme Internet "talon qui tire sur la ficelle" avec Tifa (à revoir ici).





Ici une figurine non-officielle pour Kafka de Honkai: Star Rail sculptée par Ro Studio, portant une robe chinoise ouverte et aux traits plutôt réaliste. Existe en version assise.




Des figurines officielles, voici également Black Swan de Honkai: Star Rail, par Alter.





Intelligent Systems a annoncé une figurine officielle pour Azura de Fire Emblem Fates réalisée par Good Smile Company, celle-ci a d'ailleurs des détails nouveaux sur sa tenue pas présents avant. Existe en version robe sombre avec le voile devant son visage.




On reste avec Good Smile Company avec Rixia Mao de Trails through Daybreak.




D'une tout autre nature comparé aux 2 précédentes, toujours par Good Smile Company voici une figurine de Cleopatra du jeu Azur Lane.





Coté Fate/stay night et Fate/GO, voici 2 figurines non-officielles d'Artoria Pendragon, la première par DT Studio avec une version avec les traits réalistes. La seconde par SASA Studio, Artoria pose avec sa fameuse tenue lapine.









On reste dans la thématique lapine avec une figurine non-officielle de Taiho du jeu Azur Lane par VN Studio, posant sur le billard.




Enfin toujours chez les lapines, voici Zenith de Brown Dust II par New Age Studio, dans sa pose interactive dans le jeu mobile.



Retour sur Azur Lane avec 3 figurines officielles, la première pour Formidable scultée par Myethos, la seconde et troisième pour Taiho et Kearsarge par Good Smile Company.







2 figurines officielles réalisées par Hobby Sakura des Nikkes Scarlet version Black Shadow et Nayuta version Wu Wei de Goddess of Victory: NIKKE.







Ce qui suit est forcément non-officielle, une figurine de Domina d'Overwatch par Passion Create (à ce stade un de mes sculpteurs indépendants préférés haha ).



Egalement non-officielle, voici Zero de Drakengard 3 sculté par Imagination Studio et aux traits réalistes.






Enième figurine officielle pour Mai Shiranui, ici réalisée par Megahouse (et présentée durant l'EVO Japan notamment)



On reste dans la même thématique ninja avec ici un personnage original de la série de figurines Asanagi, Kaede Onazuki, sculté par NOCTURNE. Une version +18 existe où elle tient autre chose qu'un kunai...



Combo +18 avec ici Titania du jeu Last Origin, avec sa fameuse "tenue d'infirmière" .



Autre personnage original, la figurine Oracle Sister par ACY Studio pour sa série de figurine originale :




2 héroïnes, 2 jeux service. La première c'est Hiyuki de Wuthering Waves, la seconde c'est la tout récente Promeia de Zenless Zone Zero, tout deux scultées par Miyin Studio.



Tatsumaki est ici scultée par QuietArt, figurine non-officielle du manga One Punch Man.




Autre figurine non-officielle, voici Rami de Elden Ring.



On termine avec non pas 2 figurines des meilleurs waifus mais 2 poupées échelle 1/6 et officielles licenciées.

Pour ceux qui ne connaissent pas parce que je ne le couvre pas ici habituellement, contrairement aux figurines "action" avec articulation visibles, ici ce sont de vrai poupées où seules les mains et pieds ont des articulations visibles, le reste c'est du silicone pour être le plus réaliste. Et évidemment les vêtements sont retirables . Certaines poupées ont de vrai cheveux synthétiques, sachez que ce n'est pas le cas ici.

Donc voici Tifa Lockhart de FFVII Remake par Square Enix (gamme Play Arts) et Mai Shiranui de KOFXIV par TriEagles Studio. Si elle a déjà une tonne de figurines officielles, Mai n'est pas non plus à sa première poupée officielle pour info haha...







    tags : square enix final fantasy ff7 snk fire emblem kof nier elden ring shift up nikke azur lane
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    posted the 05/17/2026 at 01:19 PM by masharu
    comments (8)
    burningcrimson posted the 05/17/2026 at 02:03 PM
    Pas fan de figurines mais elles sont vraiment belles
    cyr posted the 05/17/2026 at 02:03 PM
    J'ai vu le titre et j'j'ai penser a des poupées gonflable. Je me suis dit, merde il a pas osé
    ....

    Bon ben les figurines vont sûrement avoir droit a des modèles en poupée pour adulte si c'est pas déjà le cas.......


    Tu peux effacer si tu veux.
    abookhouseboy posted the 05/17/2026 at 02:27 PM
    Joli tout ça !
    sonilka posted the 05/17/2026 at 02:56 PM
    Le niveau de détails depuis quelques années est assez dingues. J'aime bien celle d'Altria.
    sandman posted the 05/17/2026 at 04:30 PM
    sonilka faut voir le prix aussi, oui c'est très beau, mais c'est pas donné...

    Masharu d'ailleurs ca serait bien de mettre les liens vers les sites de figurines, la dernière fois j'avais trouvé, mais là je trouve rien, pas de site web pour passion create etc
    masharu posted the 05/17/2026 at 05:19 PM
    sandman D'habitude je mets un lien vers orzGK qui est ma source principale mais là il y a 2 sources (orzGK et Good Smile Company), sachant par exemple que la poupée Tifa elle est vendue sur le site officiel de Square Enix si vous n'avez pas confiance pas besoin de passer par un tiers comme orzGK et autres) et c'est pourtant assez facile à trouver avec le nom du personnage et le sculpteur (et en effet Passion Create n'a pas de site web, mais je sais qu'ils sont sur ex-Twitter, ils ont souvent soit Facebook soit Instagram).
    sonilka posted the 05/17/2026 at 06:09 PM
    sandman oui les prix sont élevés et ne cessent de grimper. Les revendeurs en profitent aussi. Y a des fois 50% entre le prix japonais et le prix chez les revendeurs. Et à ca il faut ajouter la spéculation derrière avec des modèles limités qu'on retrouve en vente sur Ebay encore plus chers.
    sandman posted the 05/17/2026 at 07:09 PM
    masharu
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