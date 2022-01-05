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... Et Genji, mais vous l'aurez remarqué on est sur WaifukyoTracer et D.Va ainsi qu'Ange dans leur apparence "Overwatch 2" sont désormais disponibles dans le fameux battle royal, incluant des outposts "Overwatch" à travers la map du jeu ainsi que quelques armes et équipements des héros dont le double pistolet de Tracer permettant de pulse 3 fois ou encore les ailes et le caducée d'Ange.Pardon de le dire mais elles doivent être avec la version SF3 de Chun-Li les 2 apparences avec le cul les mieux moulés de tout le jeu...Une collab pour Suzukube ça