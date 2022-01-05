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Fortnite
10
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name : Fortnite
platform : PC
editor : Epic Games
developer : Epic Games
genre : FPS
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Waifukyo
10
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/16/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 333
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Fortnite x Overwatch ramène Tracer, D.Va et Ange dans le Battle Royal
Actualité
... Et Genji, mais vous l'aurez remarqué on est sur Waifukyo .



Tracer et D.Va ainsi qu'Ange dans leur apparence "Overwatch 2" sont désormais disponibles dans le fameux battle royal, incluant des outposts "Overwatch" à travers la map du jeu ainsi que quelques armes et équipements des héros dont le double pistolet de Tracer permettant de pulse 3 fois ou encore les ailes et le caducée d'Ange.




Pardon de le dire mais elles doivent être avec la version SF3 de Chun-Li les 2 apparences avec le cul les mieux moulés de tout le jeu ...




Une collab pour Suzukube ça .
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    tags : microsoft blizzard epic games fortnite overwatch
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    posted the 05/14/2026 at 04:24 PM by masharu
    comments (1)
    suzukube posted the 05/14/2026 at 09:52 PM
    En vrai c’est improbable j’suis complètement buggué (gg le déhanché festif)
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