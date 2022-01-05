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Tekken 8
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name : Tekken 8
platform : Playstation 5
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : combat
other versions : PC - Xbox Series X
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group information
Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/03/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 323
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TEKKEN 8 - Le trailer pour Kunimitsu
Actualité


Durant l'EVO Japan actuellement en cours, Bandai Namco a revelé comme promit le trailer pour Kunimitsu (alias Kunimitsu II la fille de l'actuelle Kunimitsu). Elle débarque dans TEKKEN 8 le 2 juin via le 3e passe saisonnier, le 28 mai pour ceux qui ont pris le menu acces anticipé.



    tags : tekken bandai namco tekken 8
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    burningcrimson
    posted the 05/03/2026 at 06:12 AM by masharu
    comments (2)
    burningcrimson posted the 05/03/2026 at 06:45 AM
    Magnifique ! Au passage, la finale entre Knee et Hikari était ouf à l'Evo 2026
    fan2jeux posted the 05/03/2026 at 07:09 AM
    Enfin, c est cool.
    Juste dommage que le costume capuche ne soit pas dispo d office
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