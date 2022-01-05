description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Durant l'EVO Japan actuellement en cours, Bandai Namco a revelé comme promit le trailer pour Kunimitsu (alias Kunimitsu II la fille de l'actuelle Kunimitsu). Elle débarque dans TEKKEN 8 le 2 juin via le 3e passe saisonnier, le 28 mai pour ceux qui ont pris le menu acces anticipé.
Juste dommage que le costume capuche ne soit pas dispo d office