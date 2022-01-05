Cosplay





@amichan_0907







SNK semble vouloir pousser la promotion de Blue Mary pour Fatal Fury: City of the Wolves, la combattante rejoint le casting ce jeudi via le second passe saisonnier. Aujourd'hui l'éditeur poste sur leur compte Twitter le cosplay de l'héroïne par la modèle japonaise Ami Minami. Au moins je n'ai pas à faire le boulot de recherche moi-mêmeJe relais également les concepts arts de Blue Mary postés ce weekend dernier par SNK sur Twitter :SNK a aussi posté l'évolution de Blue Mary à travers les jeux, mais je vous invite à voir ou revoir mon article là-dessus