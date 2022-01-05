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Fatal Fury : City of the Wolves
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name : Fatal Fury : City of the Wolves
platform : Playstation 5
editor : SNK Corporation
developer : SNK Playmore
genre : combat
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Switch
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/23/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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[Cosplay] Blue Mary par Ami Minami
Cosplay
SNK semble vouloir pousser la promotion de Blue Mary pour Fatal Fury: City of the Wolves, la combattante rejoint le casting ce jeudi via le second passe saisonnier. Aujourd'hui l'éditeur poste sur leur compte Twitter le cosplay de l'héroïne par la modèle japonaise Ami Minami. Au moins je n'ai pas à faire le boulot de recherche moi-même .

@amichan_0907



Je relais également les concepts arts de Blue Mary postés ce weekend dernier par SNK sur Twitter :





SNK a aussi posté l'évolution de Blue Mary à travers les jeux, mais je vous invite à voir ou revoir mon article là-dessus .
- Fatal Fury - L'évolution de Blue Mary (de 1995 à 2025)
- Fatal Fury - L'évolution de Mai Shiranui (de 1992 à 2025)
ex-Twitter - https://x.com/FATALFURY_PR/status/2036035237558550903
    tags : snk fatal fury cotw
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    posted the 03/23/2026 at 04:03 PM by masharu
    comments (1)
    ravyxxs posted the 03/23/2026 at 04:25 PM
    Absence de corps

    J'me tape des barres tout seul mdr
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